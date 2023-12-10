«Славянский шик»: почему весь мир копирует русскую моду из 90-х и чем она опасна Стилист Демченко предостерегла от копирования образов в стиле «славянский шик»

«Славянский шик» стал чуть ли не главным трендом наступившей зимы. Модные блогеры и мировые знаменитости выгуливают длинные шубы, шапки-ушанки и пуховые платки, а в социальных сетях все чаще появляются хэштеги «slavic girl» и «slavic bimbo». Что лежит в основе эстетики «славянского шика», почему он стал модным в Европе и на Западе, а также как создать образ в этом стиле, но не выглядеть при этом словно подружка бандита из 90-х — в материале «Газеты.Ru».

Откуда пошел тренд

Все началось в конце этой осени, когда композиция российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала вирусной в TikTok: под песню иностранки, одетые в шубы и шапки-ушанки, танцевали «джагу-джагу». Вскоре «Мой мармеладный» вошел в пятерку мирового чарта Spotify, подвинув новые треки Тейлор Свифт и Канье Уэста. Чуть позже, правда, песня Кати Лель все-таки покинула пятерку лучших, а вот хэштеги «slavic girl» и «slavic bimbo» продолжили набирать обороты в социальных сетях.

Вслед за блогерами подтянулись и знаменитости. В начале декабря рэпер и дизайнер Канье Уэст вместе со своей супругой Бьянкой Сенсори посетил открытие поп-ап-магазина дизайнера Амины Муадди в Дубае. Наряд новоиспеченной супруги Канье, как всегда, попал на первые полосы таблоидов, только на этот раз критики обсуждали не полупрозрачное мини-платье, едва прикрывающее нижнее белье девушки, а выбранный Бьянкой аксессуар — массивную шапку-ушанку, в которой многие пользователи сети увидели отсылку к России. Еще одной «поклонницей» «славянского шика» можно назвать супругу принца Уэльского Кейт Миддлтон, которая в последние годы регулярно появляется на публике в пушистых меховых шапках в стиле Наденьки из «Иронии судьбы».

close 100% aminamuaddi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Почему «славянский шик» стал модным

Одной из первых российских знаменитостей на тренд обратила внимание телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, своей популярностью «славянский шик» обязан вовсе не Кате Лель с «джагой-джагой».

«На самом деле прикрытое и неприкрытое цитирование разнообразного славянского и русского стиля последние несколько лет можно увидеть во многих коллекциях дизайнеров. <...> А несколько молодых европейских дизайнеров прям конкретно задают тренды на славянский шик», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

И все же, что это за стиль и откуда он берет свои корни? Историк моды и стилист Яна Демченко в разговоре с «Газетой.Ru» заверила, что «славянский шик» — тренд не новый, напомнив, что в прошлые зимы в социальных сетях танцевали под песню «Russian Girl» Жени Любич.

«Девушки с алыми губами в нарочито женственных вещах, дополненных павловопосадскими платками, предавались безудержному веселью с ноткой грусти. Теперь же под завирусившуюся композицию «Мой мармеладный» танцуют все. И показывают, как понимают «slavic chic» на свой манер. Часто блогеры надевают не столь очевидные вещи — типа меховых мунбутов или дубленок. Зато получается намного менее сурово и депрессивно — и не напоминает о подружке бандита из кино», — сказала она.

Персональный и fashion-стилист Анастасия Комусова добавила, что в европейском TikTok «славянский шик» все чаще проходит под хэштегом «славянская фифа»: «Но при этом они говорят это без малейшего намека на сарказм. В их представлении — это красивая, богатая, уверенная в себе девушка в объемных мехах из соболя или лисы, которой они хотят подражать».

Демченко же сравнила «славянский шик» с взорвавшим сети минувшим летом стилем «old money», только с поправкой на холодный сезон. По ее мнению, смысл нового тренда в том, чтобы образ получился теплым, но в то же время нарочито откровенным и «богатым» — в том «клюквенном» понимании, от которого мы, казалось, отошли много лет назад. Однако теперь все вернулось на круги своя: неудобные сапоги на шпильке и канувшие в Лету меховые жилеты стали героями популярных видео.

«Почему так получилось, сказать сложно, то ли сказалась политическая ситуация и наплыв славянских красавиц в западные страны, то ли после «девушки-помидорки» летом и «христианской девушки» осенью публике захотелось кардинальной смены направления», — предположила стилист.

close 100% ya_krivtsova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комусова, в свою очередь, отметила, что сегодня тренд на славянскую каноническую моду популярен не только на Западе, но и в России: «Девушки скупают шубы и шапки и снимают ролики с медведями, икрой — или на фоне Красной площади. Они как будто специально дают еще больше пищи для размышлений и вдохновения ребятам из-за рубежа».

Согласно Демченко, «славянский шик» и другие подобные ему тренды в любом случае выстроены на штампах и активно обыгрывают их. Так, «славянский шик», по ее словам, это еще и определенный стиль подачи контента, а не только одежда, но вы всегда опознаете его по сочетанию красного и молочного белого. Другие оттенки будут фоновыми, а русская зима, ассоциирующаяся со снегом, икрой и мандаринами, обязательно найдет отражение в белой овечьей шубе, вязаных варежках, бордовой помаде или красном бархатном платье.

«На самом деле тут мелькает много натуральных природных оттенков, так как за идеей стоит представление о бескрайних диких просторах, где нет ничего искусственного, привнесенного цивилизацией. Тем ярче на этом фоне выделяются такие приметы роскоши прошлого, как украшения с крупными кристаллами, брендированные микросумки и другие кричащие о своем происхождении аксессуары», — заявила она.

Как одеться в стиле славянский шик

Главный атрибут образа в стиле «славянский шик», безусловно, шуба. Какой она должна быть? По мнению Комусовой, объемной, прямой (без пояса) и максимально длинной.

«Если у вас есть мамина или бабушкина шуба — вам очень сильно повезло! Но покупать шубу из натурального меха сегодня точно не стоит — это неэтично и неэкологично. Точно нет — кричащим цветам и животным принтам. Только спокойные натуральные оттенки, имитирующие роскошь натурального меха — соболя или песца», — посоветовала она.

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Стилист и модный редактор Яна Полянинова считает эксперименты с шубами и меховыми шапками довольно опасными: сочетая подобные элементы в одном образе, есть большая вероятность вместо трендового «славянского шика» получить на выходе полную безвкусицу. В случае, если в основе образа лежат родительские «винтажные» вещи, стилист порекомендовала разбавлять их современными.

«Меховую шапку сочетайте с черным пуховиком или дубленкой, но не с шубой. Хотя есть примеры, когда модницы объединяют и длинную шубу из маминого гардероба, и меховую шапку. Например, как это делает Саша Буримова. Но здесь важную роль играют очки и трефовая обувь на каблуке с квадратным мысом», — сказала она.

Своим фаворитом Полянинова назвала полный контраст стилей, когда в образе объединяют вечернее платье-комбинацию и меховой аксессуар или костюм с мини-юбкой и меховые валенки, как это делают инфлюенсер Синди Кимберли и модель Хейли Бибер.

«Классно стиль «slavic bimbo» комбинировать с трендовой сейчас эстетикой Y2K и вернувшимися трендами из нулевых. Представьте, будто молодая Пэрис Хилтон приехала в Россию. Как бы она одевалась? Думаю, в цветную шубу из меха, любимый спортивный костюм и валенки. А вишенкой на торте стали бы меховая шапка и очки со стразами», — отметила она.

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При составлении образа в стиле «славянский шик» историк моды Демченко порекомендовала не повторять вызывающие комплекты из сети, созданные по лекалам давно ушедшим эпох:

«Шуба под рысь из искусственного меха и красная помада — да. Лаковые батальоны на шпильке с павловопосадским платком — нет. При наличии насмотренности можно внедрять вязаные вещи в народном стиле, кружевные воротнички и даже валенки с узорами в свой гардероб, но я бы рекомендовала сочетать их с современными и достаточно сдержанными вещами. Это может быть хорошо скроенная однотонная база, стиль преппи или что-то в стиле наив».

Поиграть с верхней одеждой, по мнению стилиста, намного проще, ведь шапка-ушанка не испортит ни одно пальто, а объемные шубы из искусственного или стриженного меха до щиколотки смотрятся актуально даже вне контекста «русского шика».

«Кстати, тут же наслоился тренд на чайные платья, корсеты и прочие ретро-фасоны (сейчас их много как у российских, так и у мировых дизайнеров), которые зимой нужно чем-то утеплять. Так почему бы не добавить уютное меховое облако в натуралистическом стиле? Беспроигрышным вариантом может быть мех овцы или козы (не забывайте про то, что он может быть стриженным или искусственным), а вот норковую или лисью шубу я бы искала только в бабушкином сундуке, отказавшись от инвестиций в подобные вещи», — добавила Демченко.