Застрять во льду и покататься на оленях: что делать в Хибинах без лыж Гид по зимней поездке в Хибины

Отправляясь зимой в Мурманскую область, думаешь, что едешь испытать себя на ветрах и холоде, а возвращаешься — влюбленным в снег. В Хибинах все дома и деревья в мороз покрываются инеем, а дорогу заволакивает дымка, как в сказке «Морозко», — именно такими, волшебными, и должны быть зимние пейзажи. Корреспондент «Газеты.Ru» поднялась в снегоступах на гору, застряла во льдах Кандалакшского залива, увидела самое красивое небо на свете и рассказывает, как это было.

Как почувствовать снег

close 100% Андрей Белавин

В первой половине зимы на Кольском полуострове солнце встает уже после полудня. Точнее, даже не встает: просто на три часа становится светло, а потом — снова сумерки. За это время нужно успеть взобраться по треккинговой тропе на сопке Волосяной над Кандалакшским заливом, полюбоваться на елки, покрытые пушистым снегом, посмотреть вниз — туда, где вместо морской воды видна только плотная дымка, выпить чаю на вершине и спуститься обратно.

Перед этим мини-походом группа журналистов и блогеров, приехавшая в Хибины по проекту «Медиаразведка» сервиса tutu, тщательно утепляется. Горнолыжные штаны, теплые ботинки для треккинга, шапки и варежки, полярная мазь с жиром норки на лицо, сверху — еще и маска или балаклава. Гид обещает: по дороге на вершину, возвышающуюся над уровнем моря всего на 475 м, станет жарко, так что захочется расстегнуться. Хотя при взгляде на снежную дорогу, в дымке уводящую в Кандалакшу, и на сопку, возвышающуюся впереди, а также при температуре минус 16 в это слабо верится.

Однако при подъеме и правда хочется расстегнуться. А еще бесконечно фотографировать — дымку, скрывающую от глаз обещавшие быть великолепными виды Кандалакшского залива; нежно-розовую полосу рассвета, откуда так и не появится солнце; покрытый инеем дубль-дом, который затащили на вершину, чтобы сдавать туристам в аренду; ели, причудливо изогнувшиеся из-за ветра и окутанные снегом, словно ватой. А главное — сам снег: нежный, легкий, отливающий всеми оттенками голубого и серого, разлетающийся пуховыми хлопьями. Из-за ветра местами он уже уплотнился — так, что ходить по нему можно, как по асфальту, но без снегоступов здесь все же лучше не передвигаться.

На снегу на вершине — беспорядочные заячьи следы. Следов человека здесь нет — но это только пока, уже в течение января по треккинговому маршруту на сопке Волосяной пойдут туристы. Это одна из самых популярных вершин для мини-похода в окрестностях Кандалакши, особенно летом, когда глазу открываются сейды — валуны, которые несли мистическое значение для коренного населения Кольского полуострова, народа саами. В теплое время года здесь можно устраивать и пикники на озерах. Зимой их не видно, если только метель не сдует с них снег. Подъем начинается от парковки на автодороге Умба-Кандалакша и заканчивается там же.

«Левиафан» ни при чем

close 100% Кадр из фильма «Левиафан» (2014) «Нон-стоп Продакшн»

По данным Комитета по туризму региона, в 2023 году турпоток в Мурманскую область вырос более чем на 20%, а в 2024-м ожидается рост еще на 10%. Такой успех принес поселок Териберка на берегу Баренцева моря — единственный, где можно посмотреть на Северный Ледовитый океан.

В России заинтересовались поселком после того, как на экраны в 2014 году вышел фильм «Левиафан», съемки которого проходили именно в Териберке. Однако местные гиды с этим не согласны. «Ну вот вы смотрели «Левиафан» — вам захотелось поехать в Териберку?», — спрашивает корреспондента «Газеты.Ru» гид туроператора «ПОНАЕХАЛИ» Артемий Шевашкевич.

Утвердительный ответ его не убеждает — по мнению гида, драйвером туризма в Териберке стали путешественники из Китая, для которых Мурманская область стала альтернативой Норвегии, куда они раньше приезжали посмотреть на полярное сияние. В последние несколько лет именно китайцы, по словам Шевашкевича, спровоцировали рост числа турфирм, предлагающих туры за китами и сиянием. А фильм «Левиафан» нынешние туристы хотят посмотреть уже после поездки в Териберку.

Моментально — в горы

close 100% Андрей Белавин

В советское время Мурманская область для туристов означала не Териберку, а Хибины. Окруженный со всех сторон невысокими, но молодыми горами, город Кировск стал центром горнолыжного спорта в Заполярье еще в 30-е годы — в 1936-м здесь, на северном склоне горы Айкуайвенчорр, впервые прошло городское соревнование по слалому. А в 1937-м на северном склоне горы Вудъявчорр были организованы состязания, получившие статус международных — благодаря участию австрийского горнолыжника Густава Деберли.

Первый подъемник, впрочем, был построен здесь только в 1960 году.

Сегодня в Кировске действуют два горнолыжных центра — «Большой Вудъявр» на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр (его высшая точка расположена на высоте 1075 метров) и «Кукисвумчорр» на одноименной вершине (высшая точка — 1141 метр). Трассы рассчитаны на разные уровни подготовки и оборудованы подъемниками. Растет в Хибинах и популярность фрирайда. К слову, горнолыжный сезон здесь длится очень долго, с ноября по апрель, а то и май. А если зима выдалась снежной, то скатиться с горы на лыжах или сноуборде можно даже в начале июня, как это было в 2016 году.

Кататься в Хибинах не холодно — температура здесь редко опускается до экстремально низких значений, а типичные минус 15 легко можно пережить. Сложнее переживать метель и ветра — в такие моменты кататься не рекомендуется. Но если погода благоприятствует катанию, подниматься на вершину имеет смысл даже тем, кто не стоит на лыжах вовсе. Потому что наверху можно онеметь от красоты.

В середине дня, ближе к закату, с горы Айкуайвенчорр открывается немыслимо прекрасный вид. Низкие облака совсем скрывают с глаз город — и оказываются у вас под ногами, освещаемые закатным солнцем. Солнце спускается в облака долго — в течение нескольких часов, и можно, замирая и слегка замерзая, наблюдать смену красок от нежно-голубого до темно-синего и от кораллового до оранжевого. Над облаками вздымаются сопки, а венчающий вершину ресторан «Плато» зовет согреться. Оттаяв, можно вновь выйти и посмотреть, как сгустились, наконец, сумерки в этот ваш самый красивый вечер года.

Переходим к водным процедурам

close 100% Андрей Белавин

В Кировске можно не только кататься на горных лыжах и сноуборде, хотя, конечно, каждый местный житель вам, прежде всего, скажет, что здесь «хорошая горнолыжка». Туристическая индустрия развивается — и походы на снегоступах в горы, поездки на снегоходах, прогулки в долину Малого Вудъявра становятся хорошим дополнением к трассам.

Кроме того, в Хибинах появился совсем уж необычный, типично полярный вид развлечений для туристов под названием «арктический флоатинг», которому с недавних пор предаются в Лапландии, в Норвегии, а теперь и в Мурманской области.

Айс-флоатинг родился, когда в Финляндии решили использовать спасательные термогидрокостюмы, изначально применяемые мореплавателями, курсирующими в северных широтах, для развлечения туристов. Моряки должны надевать такие костюмы в случае кораблекрушения — чтобы не утонуть и не замерзнуть в водах Арктики. Туристы облачаются в них под присмотром инструкторов и укладываются на спину в озере, как в Финляндии, или водах Кандалакшского залива, как в Мурманской области. Дальше остается дрейфовать на спине и немножко плавать вперед-назад — лежать неподвижно оказывается прохладно.

Надеть термогидрокостюм самостоятельно — невозможно. Надев, нельзя без посторонней помощи уже ни высморкаться, ни убрать волосы с лица. Можно только идти по снегу, неловко переваливаясь с боку на бок, забираться в залив и плыть, глядя в серое небо. Переворачиваться на живот нельзя — вода не должна попасть внутрь костюма.

Занятие это считают приятным — медитативным и необычным. Впрочем, что кого успокаивает — вопрос спорный. Если вы немного нервничаете, не умея ориентироваться в пространстве, то предаваться айс-флоатингу долго не стоит (хотя попробовать нужно). А вот те, кто даже на спине, плывя головой вперед, прибывает в самую нужную точку, приходят от этого развлечения в полный восторг.

Апре-ски по-мурмански

Чем заниматься в Хибинах, если активный отдых слегка утомил? Можно отдыхать в спа-зонах гостиниц и санаториев (в Кировске популярностью пользуются «Тирвас» и «Северная»). А можно знакомиться с историей края, связанной с геологией и бытом коренного населения Кольского полуострова, а также коллекцией произведений современного искусства, собранной телеведущим Андреем Малаховым и представленной в городе Апатиты неподалеку от Кировска.

close 100% Андрей Белавин

Родившийся в Апатитах Малахов основал в городе Центр современного искусства «Сияние» еще в 2020 году. Работы из его коллекции расположили в санаторно-гостиничном комплексе «Изовела», совладельцем которого он недавно стал. Галерея и оздоровительный комплекс теперь живут в своеобразном симбиозе в бывшем санатории треста «Апатитстрой», переживающем сейчас период возрождения, но не лишившемся шарма в виде светильников, стеновых панелей, кресел и паркетных полов.

В коллекции Малахова — живопись, скульптура и инсталляции российских и западных художников, иногда очень известных. На входе гостей санатория встречают чугунные скульптуры британца Энтони Гормли, а если поднять голову выше, то на крыше стеклянного тамбура обнаружится сидящий Андроид российского художника Миши Most. На первом этаже, если пройти мимо кабинета УЗИ-диагностики, можно увидеть скульптуру шотландца Филипа Колберта «Лобстер с головой медузы». Поблизости есть кафе, где продаются кислородные коктейли, и путешествие по галерее со стаканом живительной пены в руках станет необычным опытом, который вряд ли можно повторить.

Галерея — как и медицинский центр — созданы не только для гостей: вход сюда бесплатный, приходить могут все жители города. В медицинском центре их ждут врачи — здесь предлагают программы реабилитации и профилактики. В ЦСИ — кураторы, которые проводят фестивали и арт-резиденции для художников.

В Апатитах же недавно открылся новый музей при Кольском научном центре — «Хибинариум». Здесь можно погрузиться в историю геологоразведки в Хибинах, увидеть, какие минералы тут добывают и проследить путь апатита, точнее, апатит-нефелиновой руды, до минеральных удобрений, стекла, керамики.

Минералам же посвящена и экспозиция музейно-выставочного центра «Апатит» в Кировске. Сосредоточена она не только на Хибинах — местные камни собраны со всех концов света. Хотя начинается экспозиция, разумеется, с истории освоения Хибин, когда в 20-е годы сюда приехала экспедиция под руководством минеролога и геохимика Александра Ферсмана и обнаружила здесь перспективные месторождения ценных горных пород. К слову, месторождение апатита в Хибинах считается крупнейшим в мире.

С бытом коренного населения Кольского полуострова и Лапландии — саамов — можно познакомиться в этнографических деревнях. Самих саамов, впрочем, встретить трудно — они проживают в селе Ловозеро. В посвященных им музеях под открытым небом (например, в этнопарке «Огни Имандры») можно увидеть невысокие саамские жилища, больше напоминающие землянки, чем чумы, прослушать рассказ экскурсовода о нелегком быте саамов и пообщаться с животными. Катание на оленьей или собачьей упряжке — необязательный, но увлекательный пункт программы. Тут впору и представить себя в Лапландии — остается только пообедать потом сливочной ухой, салатом с олениной и чизкейком с брусникой.