Тест: отличите ли вы Уильяма от Гарри?

Британский принц Уильям отмечает сегодня, 21 июня, 40-летие. И почти все эти годы его сравнивают с младшим братом – принцем Гарри. Публике они кажутся совершенно разыми, но на самом деле у внуков Елизаветы II много общего – хотя бы тот факт, что оба в подростковом возрасте потеряли мать. «Газета.Ru» предлагает вам пройти тест и проверить свою интуицию: кому из братьев принадлежат эти высказывания? Надеемся, понять это будет непросто.