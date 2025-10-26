Реал Мадрид

Милитао выбил мяч из-под ног Ямаля в штрафной «Реала». «Барселона» заработала угловой.
Браим промчался по правому флангу и отдал пас на Беллингема, который забил гол из пределов штрафной! Однако арбитр отменил гол из-за офсайда у Браима. На повторе офсайд особо не виден, но, видимо, VAR прочертил линии.
Два игрока «Реала» по очереди нанесли мощные удары с линии штрафной, но оба удара были заблокированы.
Винисиус попытался закрутить в дальний угол, но мимо створа!
Замена в составе «Реала»: Браим вышел вместо Гюлера.
Вальверде присел на газон. Видимо, получил травму (речь об этом шла уже в перерыве). Однако вскоре уругваец показал, что все-таки будет продолжать. Тем не менее Карвахаль уже переоделся и готов выйти в любую секунду.
Тчуамени в подкате выбил мяч из-под ног Эрика Гарсии, и «Реал» попытался начать контратаку, но Мбаппе внезапно наступил на мяч и упустил его.
«Барселона» перекатывает мяч возле штрафной «Реала».
Щенсны испугался вида Винисиуса, который набегал на него по левому флангу, и отправил мяч за боковую.
Каррерас классно перехватил мяч на чужой половине поля и отдал на Мбаппе, но тот сразу же потерял мяч.
Милитао внезапно убежал в атаку, проник в чужую штрафную и заработал угловой. Однако «Реал» не смог извлечь пользы из этого «стандарта».
Рэшфорд подал в штрафную на дальнюю штангу, но партнер не смог замкнуть в створ!
Хейсен получил желтую карточку за фол в подкате на Фермине. «Барселона» заработала опасный «стандарт».
Педри прибежал сзади к Беллингему и врезался в его руку. Арбитр свистнул фол на половине поля «Реала».
Опасно! Бальде прострелил в штрафную «Реала», но Фермин пролетел мимо мяча!
Рэшфорд нанес удар из-за пределов штрафной, но попал в соперника.
Фермин нанес удар с линии штрафной, но прямо в Куртуа, который зафиксировал мяч в руках.
Мбаппе не реализовал пенальти! Француз нанес удар ближе к центру и на удобной для вратаря высоте, а Щенсны угадал направление и отбил мяч в сторону!
Пенальти в ворота «Барселоны»!
Беллингем пытался прострелить в центр штрафной «Барселоны», но мяч случайно попал в руку Эрика Гарсии и ушел на угловой! Арбитр пошел смотреть повтор на VAR.
Тчуамени пробил головой после подачи с углового, но выше ворот!
Опасно! Винисиус неожиданно нанес удар в ближний угол, но Щенсны отбил на угловой!
Фермин нанес удар с линии штрафной, но Куртуа занял грамотную позицию и спокойно забрал мяч в руки.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
«Реал» побеждает «Барселону» со счетом 2:1 благодаря голам Мбаппе и Беллингема. За каталонцев забил Фермин Лопес. В целом мадридцы на данный момент выглядят сильнее и создают гораздо больше моментов. Посмотрим, что Ханси Флик изменит в игре своей команды во втором тайме и будет ли что-то менять Хаби Алонсо. А пока — отдыхать!
Винисиус убрал на замахе Кунде, влетел в штрафную «Барселоны» и нанес удар по воротам, но Кубарси заблокировал этот выстрел!
Тчуамени сделал очень сильный заброс на ход Мбаппе — догнать этот мяч было невозможно.
Кунде исполнил длинный заброс в штрафную «Реала» на Рэшфорда, но тот не добежал до мяча.
Ферран упал на газон возле штрафной «Реала» и потребовал «стандарт», но арбитр не увидел там нарушения правил.
Арбитр компенсировал шесть минут.
ГООООЛ!!! «Реал» вышел вперед — 2:1!
Винисиус промчался по левому флангу и навесил в штрафную «Барселоны», а Милитао сделал скидку на дальнюю штангу, где Беллингем в касание отправил мяч в створ!
После гола Кубарси лег на газон и показал, что Хейсен задел его локтем в штрафной. Однако арбитр засчитал гол «Реала». Видимо, VAR пришел к выводу, что фола не было.
Педри схватил двумя руками за футболку Винисиуса и помешал ему отдать хороший пас, за что получил желтую карточку.
«Барселона» перехватила мяч после углового и убежала в контратаку, заработав собственный угловой.
«Реал» заработал угловой. Гюлер подал в центр штрафной, и Ферран попытался вынести мяч, но очень неудачно — на еще один угловой.
ГООООЛ!!! «Барселона» сравняла счет — 1:1!
Гюлер потерял мяч под давлением Педри возле штрафной «Реала», и каталонцы быстро вывели на удар Фермина, который расстрелял ворота с нескольких метров!
Очередной сейв Щенсны! Каррерас прострелил на Беллингема, который нанес удар в касание с линии штрафной, но Щенсны потащил!
Опасно! Винисиус закрутил мяч в дальний угол, но Щенсны в прыжке отбил мяч в сторону!
Момент! Ферран нанес удар из пределов штрафной «Реала», но недостаточно сильно: Куртуа зафиксировал мяч в руках.
Каталонцы выбили мяч из штрафной после подачи Гюлера.
Гюлер разыграл мяч с Камавингой, а потом прострелил в штрафную и заработал очередной угловой.
Эрик Гарсия выбил мяч из-под ног Мбаппе в штрафной «Барселоны». Будет угловой в пользу «Реала».
Опасно! Хейсен внезапно влетел в штрафную «Барселоны» и с лета пробил по мячу после подачи Тчуамени, но Щенсны совершил прекрасное спасение!
Момент! Мбаппе оторвался от Кубарси и нанес удар в ближний угол, но Щенсны перевел мяч на угловой!
Эрик Гарсия ударил по ноге Беллингема и прервал атаку «Реала» высоко на правом фланге.
Винисиус отобрал мяч у «Барселоны» в центре поля. Вот это настрой у мадридцев сегодня!
Гюлер разыграл мяч с Мбаппе, а затем мяч достался Вальверде, который нанес мощный удар издали, но выше ворот!
Беллингем нанес удар по воротам, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.
Вальверде получил желтую карточку за фол на Рэшфорде. За пару секунд до этого арбитр не стал свистеть, когда сине-гранатовые отправили на газон Камавингу и сорвали атаку «Реала». Видимо, по этой причине Вальверде решил ответить своим фолом.
ГООООЛ!!! Мбаппе забил очередной гол!
Беллингем отдал отличный пас между защитниками «Барселоны» на Килиана, который вышел на рандеву с Щенсны и пробил мимо него в дальний угол!
Ямаль попытался пробросить мяч мимо Каррераса и убежать, но защитник «Реала» не уступил ему в скорости, прижал к боковой и вынудил потерять мяч.
Кубарси нанес дальний удар по воротам, но на него оказал серьезное давление Винисиус, так что удар вышел слабым. Куртуа спокойно забрал мяч.
Гюлер в чистом подкате отобрал мяч у Фермина и прервал атаку «Барселоны».
Ферран оказывал давление на Куртуа, и тот вынес мяч за боковую.
Гол Мбаппе отменен! Выяснилось, что Килиан был в офсайде, а судьи на VAR пришли к выводу, что мяч ему достался не из-за ошибки Фермина, а из-за паса Гюлера. Поэтому гол нельзя засчитывать. Счет 0:0! На повторе офсайда не видно, видимо, решил один миллиметр.
Мбаппе забил гол!
Фермин «поплыл» под прессингом и случайно отдал пас на Килиана, который нанес пушечный выстрел с дальней дистанции, — 1:0!
«Барселона» начинает приходить в себя и больше владеть мячом.
Ямаль закрутил мяч с правого края штрафной «Реала» в дальний угол, но мимо створа.
Беллингем подал в штрафную «Барселоны», но слишком сильно: мяч ушел за пределы поля.
Отмена пенальти! Все-таки Ямаль не делал движения навстречу Винисиусу, просто поставил ногу в борьбе за мяч, а тот сам в нее врезался.
Пенальти в ворота «Барселоны»! Винисиус попытался пробить, но упал в борьбе с Ямалем в штрафной сине-гранатовых. Тем не менее похоже, что нападающий «Реал» сам случайно ударился ногой об соперника. Судья посмотрит VAR.
Матч начался!
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хейсен, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Гюлер, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кунде, Эрик Гарсия, Кубарси, Бальде, де Йонг, Педри, Фермин, Ямаль, Рэшфорд, Ферран.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Реал» сыграет против «Барселоны» в 10-м туре чемпионата Испании.