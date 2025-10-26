Реал Мадрид

'43

ГООООЛ!!! «Реал» вышел вперед — 2:1!

Винисиус промчался по левому флангу и навесил в штрафную «Барселоны», а Милитао сделал скидку на дальнюю штангу, где Беллингем в касание отправил мяч в створ!

После гола Кубарси лег на газон и показал, что Хейсен задел его локтем в штрафной. Однако арбитр засчитал гол «Реала». Видимо, VAR пришел к выводу, что фола не было.