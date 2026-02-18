Спорт
Главный четвертьфинал: США и Швеция сражаются на Олимпийских играх
В последнем четвертьфинале мужского олимпийского хоккейного турнира встречаются сборные США и Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры 2026 (м). 1/4 финала
1-й период
18 февраля 23:10
Стадион «Арена Санта-Джулия», Милан, Италия
23:05
Коннор Хеллибак у США и Якуб Маркстрем у сборной Швеции в воротах с первых минут.
22:55
А вот состав сборной Швеции от Сэма Халлама.
Голкиперы: Маркстрем, Валльстедт.
Защитники: Хедман, Экман-Ларссон, Далин, Форслинг, Броберг, Х. Линдхольм, Карлссон.
Нападающие: Нюландер, Эрикссон Эк, Кемпе, Э. Линдхольм, Братт, Рэймонд, Хольмберг, Веннберг, Форсберг, Петтерссон, Ракелль, Ландеског, Зибанежад.
22:50
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого выставил на матч главный тренер сборной США Майк Салливан.
Голкиперы: Эттинджер, Хеллибак.
Защитники: Макэвой, К. Хьюз, Фэйбер, Слэвин, Хэнифин, Сандерсон, Веренски.
Нападающие: Д. Хьюз, Нельсон, Миллер, Трочек, Келлер, М. Ткачак, Айкел, Б. Ткачак, Мэттьюс, Ларкин, Томпсон, Генцел, Болди.
22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале мужского олимпийского хоккейного турнира встречаются сборные США и Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
