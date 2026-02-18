На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Главный четвертьфинал: США и Швеция сражаются на Олимпийских играх

Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. США — Швеция

close
David W Cerny/Reuters
В последнем четвертьфинале мужского олимпийского хоккейного турнира встречаются сборные США и Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры 2026 (м). 1/4 финала
1-й период
18 февраля 23:10
США
0 : 0
Швеция
Стадион «Арена Санта-Джулия», Милан, Италия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поееехали! Матч начался.

23:05

Коннор Хеллибак у США и Якуб Маркстрем у сборной Швеции в воротах с первых минут.

22:55

А вот состав сборной Швеции от Сэма Халлама.

Голкиперы: Маркстрем, Валльстедт. Защитники: Хедман, Экман-Ларссон, Далин, Форслинг, Броберг, Х. Линдхольм, Карлссон. Нападающие: Нюландер, Эрикссон Эк, Кемпе, Э. Линдхольм, Братт, Рэймонд, Хольмберг, Веннберг, Форсберг, Петтерссон, Ракелль, Ландеског, Зибанежад.

22:50

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого выставил на матч главный тренер сборной США Майк Салливан.

Голкиперы: Эттинджер, Хеллибак. Защитники: Макэвой, К. Хьюз, Фэйбер, Слэвин, Хэнифин, Сандерсон, Веренски. Нападающие: Д. Хьюз, Нельсон, Миллер, Трочек, Келлер, М. Ткачак, Айкел, Б. Ткачак, Мэттьюс, Ларкин, Томпсон, Генцел, Болди.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале мужского олимпийского хоккейного турнира встречаются сборные США и Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами