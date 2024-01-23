Герой «Движения вверх»: 80 лет со дня рождения Сергея Белова

23 января исполняется 80 лет со дня рождения олимпийского чемпиона Сергея Белова — первого неамериканца, включенного в Зал славы баскетбола (а это самый престижный музей мира, посвященный игре). Российской молодежи он знаком по успешной спортивной драме «Движение вверх», в основу которой легла автобиографическая книга спортсмена.

В школьные годы он увлекался не только баскетболом, но и футболом, шахматами, акробатикой и легкой атлетикой. Свою профессиональную карьеру начал в «Уралмаше», а потом перебрался в ЦСКА. Со временем у Белова сформировался фирменный стиль — взрывная игра с резкими сменами темпа и направления движения, завершающаяся броском в прыжке.

«Раз за разом оттачивая это движение «вверх» на тренировках и применяя его в играх, я добыл сотни очков и десятки побед для своих команд», — писал Белов в своей автобиографией.

Одна из них легла в основу фильма Антона Мегердичева о победе сборной СССР над командой США на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Несмотря на то, что решающий бросок в матче забил другой Белов — Александр, Сергей благодаря своему фирменному «движению вверх» принес команде 20 очков из 51.

Белов скончался осенью 2013 года в возрасте 69 лет.