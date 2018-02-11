Фигуристка Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу‍

Фигурное катание давно зарекомендовало себя как один из популярнейших видов зимнего спорта. Поэтому расширение олимпийской программы в 2011 году было коммерчески обосновано. Дебют дисциплины состоялся в Сочи-2014: состязания запомнились итоговым триумфом сборной России, звездным часом пребывавшей на пике Юлии Липницкой и последним выступлением Евгения Плющенко. Сегодня бал правят принципиально иные имена.

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В Пхенчхане-2018 отечественные фигуристы уже не считались явными фаворитами, поскольку имели как минимум одну слабую позицию – мужскую. Где тонко, там и рвется, принято говорить в таких случаях.

Открывавший выступление команды Михаил Коляда, по всей видимости, не выдержал психологического напряжения: вдоволь наошибался в короткой программе, дважды упал и совсем не делал прыжки.

Не удивительно, что судьи определили его на восьмое место из десяти.

Неудачник подвергся резкой критике от Алексея Ягудина. Олимпийский чемпион-2002 назвал ошибочным заявку Коляды в качестве первого номера команды, возложив ответственность и на тренеров, не сумевших необходимым образом настроить подопечного.

Спасать ситуацию в первый день шоу пришлось спортивной паре Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Они уже очень опытны, несмотря на молодость, совсем недавно выиграли чемпионат Европы и вполне заслуженно считаются сильнейшим дуэтом в стране.

Тарасова / Морозов откатались бодро и качественно, вернув Россию (или ОАР, как официально именуются на Играх представители нашей страны) в число соискателей призовых мест.

Выигрыш короткой программы должен придать спортсменам допольнительный заряд уверенности. Ну а пока они передали эстафетную палочку танцорам.

В этот вид было решено заявить тоже самую боевую единицу: Екатерину Боброву с Дмитрием Соловьевым.

Вообще ледовый дворец «Кёнпхо» в первые дни стал безусловным центром Олимпиады. В субботу здесь триумфально прошли забеги у мастеров шорт-трека, ознаменовавшиеся первой российской медалью – бронзой Семена Елистратова на 1500 метрах. За ночь организаторы успели подлатать лед – и вот уже не скороходы, а виртуозы вышли демонстрировать свое мастерство.

12-тысячный зал заполнялся неспешно, а в кассах еще минут за 15 до начала можно было спокойно приобрести билеты. Очереди, правда, за ними выстроились довольно внушительные.

В основном командный турнир в промежуточный день (то есть, когда еще не разыгрывается комплект медалей) вызвал интерес у болельщиков из стран, традиционных гегемонов фигурного катания. К арене стекались люди в национальных цветах Канады, Японии и, особенно, России. Эти сформировали отдельный сектор, откуда сплоченно поддерживали Боброву и Соловьева криками «Молодцы» и «Россия», пытались запеть «Катюшу» и требовали оценить своих любимцев «десятками».

Фигуристы выполнили свою работу на совесть. Обошлись без видимых неспециалисту помарок, были убедительны и даже заставили своего тренера Александра Жулина победно вскинуть руки. Поскольку Боброва и Соловьев завершали программу, зная результаты соперников, можно было предполагать их выход на первое место.

Однако совсем скоро по российской скамейке пронесся выдох разочарования, а Екатерина и Александр сделали недовольное лицо (Владимир остался невозмутимым).

Судьи явно пожалели для наших высоких баллов. 74,76 – с таким результатом Боброва и Соловьев уступили канадской паре Тесса Вирчу / Скотт Моир (80,51) и американцам Майа Шибутани / Алекс Шибутани (75,46).

Завершать «первый круг» турнира выпало девушкам. У нас определили выставить Евгению Медведеву, хотя Алина Загитова обошла ее на московском ЧЕ и стремительно превращается в первого номера. Впрочем, локальную неудачу двукратной чемпионки мира в дуэли с напарницей по группе тренера Этери Тутберидзе при желании можно было списать не неполное восстановление после травмы. Конечно же, Медведевой необходимо было вернуться на по-настоящему международную арену с победой. Лучше всего – яркой и безоговорочной.

Увы, и на этот раз не обошлось без проблем. Как говорят, незадолго до старта Медведева подхватила простуду. Одним словом, режим наибольшего благоприятствования для дебютного выступления на Играх создать ей не удалось.

Однако опыт за последние годы наакоплен уже поистине колоссальный.

Медведева откатала программу под комозицию Шопена без сучка, без задоринки, обновив мировой рекорд для произвольной программы: отныне он равен 81,06 балла.

Зал смотрел, затаив дыхание, а затем стоя приветствовал победительницу.

Второй осталась итальянка Каролин Костнер (75,10), третьей место отошло канадке Кейтлин Осмонд (71,38). Заработанная Евгенией «десятка» в общую копилку подняла Россию на второе место после короткой программы во всех четырех дисциплинах. Произвольную программу откроют пары.

Чемпионка Европы Алина Загитова заменит двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпиады-2018.

Отметим, что в произвольной программе, которую одиночницы представят в понедельник, будет выступать уже Алина Загитова.

«Завтра я буду болеть за Алину», — сказала Медведева журналистам.

Это сделано, по всей видимости, для того, чтобы дать время на отдых Евгении и заодно сделать олимпийской призеркой Алину.

Отметим, что позже россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали лишь третьими в соревнованиях пар, и канадцам вновь удалось увеличить отрыв в таблице до шесть очков.

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