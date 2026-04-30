«Вообще ничего непонятно»: экс-игрок сборной России высказался о пенальти в РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за ведущие клубы и национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» раскритиковал решения арбитров, которые привели к назначениям пенальти в последних турах Российской премьер-лиги.

«Мы все – эксперты, журналисты, болельщики вообще не понимаем вот эти моменты. Что касается руки, допустим, в матче «Локомотива» с «Зенитом», то для вообще непонятно, почему это пенальти: там непонятно, коснулся ли мяч руки, нет никакого движения игрока, нет никаких проблем… В итоге VAR вмешивается, какая-то проекция… Для меня это не пенальти, но судьи так трактуют, что очень сложно говорить. Что касается матча «Спартака» с «Краснодаром», то там та же самая история: да, попадает выше локтя, где не контролируется движение. Это не кисть руки, где можно именно сыграть. Но сейчас судьи сказали, что это считается как рука, и назначается пенальти», — отметил Деменко.

В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1) в добавленное ко второму тайму время был назначен пенальти за попадание мяча в руку защитнику гостей Игорю Дивееву, однако Николай Комличенко не реализовал одиннадцатиметровый. В игре того же тура «Спартак» — «Краснодар» (1:2) при счете 1:0 в пользу красно-белых в их ворота был назначен пенальти за попадания мяча в руку Наилю Умярову. «Быки» сравняли счет, а в конце второго тайма вырвали победу и вернулись на первое место.

