Комментатор Константин Генич заявил в эфире «Коммент.Шоу», что московский ЦСКА договорился с новым иностранным тренером.

«На рынке говорят, что с одним тренером уже договорились. К Талалаеву был интерес. Тимур Гурцкая сказал, что Нобель соврал и не было никаких списков, но Талалаев действительно там присутствовал», — сказал Генич, отметив, что ЦСКА договорился с иностранцем.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме желтые карточки получили защитники «Рубина» Игор Вуячич и полузащитник Никита Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Во втором тайме после подачи со штрафного Мальдонадо нанес удар из вратарской, голкипер Владислав Тороп и защитник Мойзес заблокировали его. На 72-й Мойзес получил травму и был заменен на Козлова.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что не понимает решения главного тренера команды Фабио Челестини.