Исправиться за поражение на старте: Есипенко играет с Накамурой в Турнире претендентов. LIVE

Обменялись ходами. Накамура забрал пешку на d5, Есипенко сделал рокировку.
Есипенко забрал на d5 пешку Накамуры.
Рискует Синдаров в партии с Блюбаумом. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nd3 Nxe4 5.Qe2 Qe7 6.Nf4 c6 7.f3 Nf6
Пока такое положение на доске у Есипенко и Накамуры.
1.c4 1... e6 2.g3 2... d5 3.Bg2 Nf6 4.Nf3 4... c5
Начали довольно агрессивно Есипенко и Накамура, но затем американец впервые задумался.
Начинаются партии.
Сегодняшние пары:
Есипенко — Накамура
Гири — Каруана
Вэй И — Праггнанандха
Синдаров — Блюбаум
Партии второго тура скоро начнутся.
Напомним правила: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
В первом туре оба соперника уступили, причем оба играли черными. Есипенко проиграл Жавохиру Синдарову из Узбекистана, а Накамару — своему соотечественнику Фабиано Каруане.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Турнире претендентов — 2026 российский гроссмейстер Андрей Есипенко играет с американцем Хикару Накамурой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.