Исправиться за поражение на старте: Есипенко играет с Накамурой в Турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов — 2026. Есипенко (Россия) — Накамура (США). ОНЛАЙН
В рамках второго тура Турнира претендентов — 2026 на Кипре в Пейе россиянин Андрей Есипенко играет с американцем Хикару Накамурой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

16:15

Обменялись ходами. Накамура забрал пешку на d5, Есипенко сделал рокировку.

16:01

Есипенко забрал на d5 пешку Накамуры.

15:58

Рискует Синдаров в партии с Блюбаумом. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nd3 Nxe4 5.Qe2 Qe7 6.Nf4 c6 7.f3 Nf6

15:54

Пока такое положение на доске у Есипенко и Накамуры.

1.c4 1... e6 2.g3 2... d5 3.Bg2 Nf6 4.Nf3 4... c5

15:51

Начали довольно агрессивно Есипенко и Накамура, но затем американец впервые задумался.

15:46

Начинаются партии.

15:45

Сегодняшние пары:

Есипенко — Накамура
Гири — Каруана
Вэй И — Праггнанандха
Синдаров — Блюбаум

15:40

Партии второго тура скоро начнутся.

15:35

Напомним правила: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

15:20

В первом туре оба соперника уступили, причем оба играли черными. Есипенко проиграл Жавохиру Синдарову из Узбекистана, а Накамару — своему соотечественнику Фабиано Каруане.

15:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Турнире претендентов — 2026 российский гроссмейстер Андрей Есипенко играет с американцем Хикару Накамурой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
