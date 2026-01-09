Решение FIDE о допуске российских шахматистов к соревнованиям оспаривают в CAS

Пять федераций оспаривают в суде допуск российских шахматистов к соревнованиям

Шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с российских шахматистов. Об этом сообщается на сайте норвежской шахматной организации.

Федерации пяти стран не согласны не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом. На их взгляд, FIDE действовала с грубым нарушением собственного устава и механизма прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. Кроме того, FIDE не прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.

В связи с этим, шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и намерены добиться независимой юридической проверки решения генассамблеи FIDE.

14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос.

