Дочь Тутберидзе зажигает на чемпионате мира. LIVE

Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенжамин Штеффан так зажгли со своим самобытным фламенко, что зрители аплодировали в такт и подбадривающе кричали всю вторую половину программы. Страстная испанская гитара завела всю арену. Потрясающая постановка! Поддержки, твиззлы, хореографическая дорожка — все было прекрасно. Спортсмены смогли сохранить высочайший темп программы до самого конца.
На льду — Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенжамин Штеффан из Германии!
Оценка Фибе Беккер и Джеймса Эрнандеса за произвольный танец — 107,47 балла, по сумме — 178,29. Судьи отняли один балл за то, что спортсмены передержали одну из поддержек.
Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес показали очень мощный прокат в образах Ромео и Джульетты. Браво! Все вращения и поддержки — четвертого уровня, дорожка шагов — третьего.
На льду — Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес из Великобритании!
Оценка Ханны Лим и Е Куана за произвольный танец — 108,99 балла, по сумме — 178,82.
Ханна Лим и Е Куан выдали настолько проникновенный и чувственный танец, что хотелось заплакать. Сами спортсмены тоже не смогли сдержать слез после проката. Это было прекрасно! Очень жаль, что Е Куан немного сорвал твиззлы, но в остальном все было превосходно. Фигуристы так красиво катались, что иногда зрители аплодировали даже просто на обычном параллельном скольжении. Сложные акробатические поддержки, которые при этом не потеряли своей элегантности, тоже вызвали громогласные овации.
На льду — Ханна Лим и Е Куан из Южной Кореи!
Оценка Мари-Жал Лорио и Романа Легака за произвольный танец — 111,96 балла, по сумме — 181,66.
Мари-Жал Лорио и Роман Легак показали очень харизматичный восточный танец со множеством необычных поддержек и хореографических элементов, которые постоянно вызывали аплодисменты зрителей. В одной из поддержек Роман держал партнершу силой одной лишь своей шеи — без рук!
Открывает сегодняшние прокаты пара из Канады — Мари-Жад Лорио и Роман Легак!
На разминку вышла первая группа выступающих!
Порядок выступлений:
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате мира по фигурному катанию в Праге пары показывают произвольный танец.