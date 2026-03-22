Локомотив М

«Акрон» владеет мячом на чужой половине поля.
Сарвели красиво обыграл Бокоева и вынудил сфолить на себе, благодаря чему «Локомотив» заработал опасный «стандарт» возле штрафной «Акрона». Батраков навесил в штрафную, но Дзюба выиграл борьбу на втором этаже и вынес мяч. В итоге Карпукас завладел мячом, обыграл Кузьмина и ворвался в штрафную, но затем слишком далеко отпустил мяч — тот ушел за лицевую.
Двойная замена в составе «Локомотива»: нападающие Комличенко и Сарвели вышли вместо Воробьева и Бакаева.
Пестряков нанес дальний удар по воротам, но не попал в створ!
Опасно! Дзюба исполнил хороший пас в штрафную «Локо», и Болдырев нанес мощный удар в створ, но Митрюшкин занял грамотную позицию и поймал мяч!
Бокоев ввел мяч из-за боковой в штранфую «Локо», но Фассон выбил мяч головой в поле.
Ой-ой-ой, Пруцев очень неудачно влетел в бортик после борьбы корпус в корпус с Бокоевым. К счастью, игроку «Локо» удалось избежать травмы.
Воробьев нанес удар с лета из пределов штрафной, но получилось выше ворот!
Кузьмин ударил по ногам Бакаева — фол в атаке.
«Локомотив» перекатывает мяч на чужой половине поля.
Второй тайм начался! В перерыве в составе «Акрона» произошла тройная замена: Лончар, Неделчару и Хосонов покинули поле, вместо них появились Джурасович, Эсковаль и Кузьмин.
Первый тайм завершен! «Локомотив» громит «Акрон» со счетом 5:1. Голами отличились Монтес, Руденко, Бакаев, Воробьев и Батраков. «Локомотив» впервые в чемпионатах России забил пять мячей в первом тайме. Единственный мяч за «Акрон» забил 19-летний нападающий Аревало, который сегодня дебютировал в стартовом составе. Дзюба старается и периодически скидывает мяч партнерам в штрафной «Локо», но это пока ни к чему не приводит. Ждем второго тайма!
Аревало прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог нанести удар по воротам «Локомотива».
Батраков навесил на дальнюю штангу, но защитники «Акрона» вынесли мяч.
«Локомотив» чуть не забил шестой гол! Воробьев нанес удар в пустой створ, но Фернандес в невероятном подкате выбил мяч на угловой!
ГОООООЛ!!! Батраков довел счет до унизительного — 5:1 в пользу «Локомотива»! Воробьев неудачно принял мяч грудью — тот отскочил в сторону. Но Батраков оказался в нужном месте в нужное время и мощно приложился по мячу с лета — 5:1!
Батраков прострелил в центр вратарской, но защитник «Акрона» выбил мяч!
Аревало навесил во вратарскую «Локо», но Митрюшкин уверенно забрал мяч.
Аревало навесил в штрафную «Локо», и Дзюба сделал головой скидку в центр, но там не оказалось партнеров.
Пруцев прострелил во вратарскую, и «Локомотив» имел еще одну отличную возможность забить! Однако защитники «Акрона» каким-то чудом отбились.
«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал на ближнюю штангу, но защитники вынесли мяч.
ГООООЛ!!! Это разгром — 4:1 в пользу «Локомотива»! Воробьев вошел в штрафную «Акрона», красиво качнул защитника Бокоева и нанес удар низом в ближний угол! С небольшой помощью рикошета мяч влетел в створ — 4:1!
ГОООООЛ!!! «Локомотив» увеличил свое преимущество — 3:1! Зелимхан Бакаев нанес мощнейший обводящий удар с линии штрафной и идеально попал в дальний угол! Вот это красота.
Дзюба пробил по воротам, но Митрюшкин забрал мяч в руки.
ГОООЛ!!! «Локомотив» снова вышел вперед! Фассон навесил в штрафную «Акрона», Воробьев скинул мяч грудью на Руденко, и тот аккуратно пробил низом в дальний угол — 2:1!
Игроки «Акрона» перехватили мяч после навеса Батракова с углового и начали контратаку. В итоге Дзюба заработал на себе фол.
Моментище! Батраков мощно пробил в створ с линии вратарской, но Тереховский перевел мяч на угловой!
Опасно! Руденко мог пробить по воротам с пары метров, но почему-то решил сыграть пяткой и отдать пас в ту зону, где никого не было. В итоге момент был упущен.
Дзюба навесил на дальнюю штангу, но Аревало не успел к этому мячу — его опередил Митрюшкин.
VAR долго проверял гол «Акрона» на предмет офсайда, но линии показали, что все чисто. Гол засчитан!
ГООООЛ!!! «Акрон» сравнял счет! 19-летний Пестряков исполнил идеальный навес во вратарскую «Локомотива», куда набежал 19-летний уругвайский нападающий Кевин Аревало и замкнул головой — 1:1! Сегодня Аревало дебютировал в стартовом составе «Акрона» — отличное начало! Это его второй матч в РПЛ.
Батраков исполнил проникающий пас в штрафную «Акрона», и Воробьев нанес мощный удар, но выше ворот!
Полузащитник «Акрона» Пестряков нанес удар в штангу! Однако затем боковой судья свистнул офсайд.
ГОООЛ!!! «Локомотив» открыл счет! «Железнодорожники» разыграли мяч с углового и доставили его в штрафную «Акрона», где Сесар Монтес в касание нанес идеальный обводящий удар в дальнюю «девятку» — 1:0!
Момент! «Локомотив» провел красивейшую быструю атаку, и Батраков нанес удар с линии штрафной, но Тереховский перевел мяч на угловой!
Опасно! Монтес пробил головой под самую перекладину, но Тереховский в прыжке спас «Акрон»!
Пруцев прострелил во вратарскую «Акрона», но голкипер Тереховский отреагировал и перевел мяч на угловой!
Дзюба выиграл борьбу за верховой мяч в штрафной «Локомотива» и сделал скидку, но мяч не дошел до партнера.
Матч начался!
Стартовый состав «Акрона»: Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Аревало, Дзюба.
Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Локомотив» — «Акрон» начнется в 19.00 мск.