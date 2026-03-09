«Какие-то проблемы»: президент UFC заявил о травме бойца Махачева

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уэйт на пресс-конференции заявил, что чемпион промоушена в полусреднем весе, российский боец Ислам Махачев травмирован.

«Я не знаю, у него какие-то проблемы с рукой. Не знаю, насколько все серьезно и как надолго это вывело его из строя. Но сейчас он травмирован», — отмети он.

4 марта появилась информация, что Махачев проведет свой следующий бой против Майкла Моралеса. Поединок пройдет в рамках Международной недели боев в Лас-Вегасе, оппоненты выйдут в октагон 12 июля.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

