Российского шорт-трекиста дисквалифицировали на Олимпиаде

Российского шорт-трекиста Посашкова дисквалифицировали в квалификации на 1000 м
РИА Новости/Федерация конькобежного спорта России

Российский шорт-трекист Иван Посашков был дисквалифицирован в квалификации на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх — 2026.

Посашков выступил в седьмой группе и финишировал на последнем, четвертом месте. Его время составило 1.28,64. По ходу соревнований Посашков толкнул занявшего третье место представителя Китая Линь Сяоцзюня (1.26,314), за что и получил дисквалификацию, а представителя Китая допустили в следующий раунд.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня на Олимпиаде, включая выступление российских шорт-трекистов. До Посашкова квалифицироваться не смогла Алена Крылова.

Посашков — двукратный чемпион России и многократный призер турнира (2023, 2024, 2025).

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее Савелий Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринта на ОИ.
 
