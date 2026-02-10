Размер шрифта
Гуменник дебютирует на Играх, лыжники борются в спринте. Четвертый день Олимпиады

Олимпийские игры — 2026. День 4. Онлайн
РИА Новости

В четвертый соревновательный день Олимпийских игр в Италии фигурист Петр Гуменник представит короткую программу. Кроме того, в спринтерских гонках выступят лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Также выступят шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков и саночница Дарья Олесик. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

10:30

Олимпийский день для россиян начинается с выступления лыжников. В 11:15 начинается женская квалификация в спринте с участием Дарьи Непряевой, а в 11:57 стартуют мужчины, в том числе Савелий Коростелев.

Следом ждем шорт-трекистов. В квалификационных забегах на 500 м и на 1000 м выступят Алена Крылова и Иван Посашков — в 12:30 и в 13:08 соответственно.

Вечером постарается улучшить свои результаты саночница Дарья Олесик. В 19:00 начинается третья попытка у женщин, а в 20:34 — четвертая. Накануне ее лучшим показателем стало 13-е место в первом заезде.

Наконец, с нетерпением ожидаем выхода на лед Петра Гуменника. После всех приключений с музыкой он представит короткую программу под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна. Россиянин открывает первую разминку в 20:30.

10:15

Доброе утро, уважаемые читатели! Вместе следим за событиями четвертого соревновательного дня Олимпийских игр в Италии!
 
