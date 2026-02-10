Размер шрифта
Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринта на ОИ

Лыжник Коростелев не прошел квалификацию спринтерской гонки на Олимпиаде
РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринтерской гонки классическим стилем на зимних Олимпийских играх — 2026.

Он преодолел дистанцию за 3.19,8 и не попал в топ-30 лучших лыжников. Коростелев проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований в спринте.

Первой гонкой для Коростелева стал скиатлон, где он занял четвертое место.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».

Ранее стало известно, будет ли сторона Коростелева вновь оспаривать четвертое место на ОИ.
 
