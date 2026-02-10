Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринта на ОИ

Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринтерской гонки классическим стилем на зимних Олимпийских играх — 2026.

Он преодолел дистанцию за 3.19,8 и не попал в топ-30 лучших лыжников. Коростелев проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований в спринте.

Первой гонкой для Коростелева стал скиатлон, где он занял четвертое место.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».

Ранее стало известно, будет ли сторона Коростелева вновь оспаривать четвертое место на ОИ.