Российская шорт-трекистка не смогла выйти в 1/4 финала гонки на Олимпиаде

Шорт-трекистка Крылова не преодолела квалификацию в гонке на 500 метров на ОИ
Санто Стефано/РИА Новости

Российская шорт-трекистка Алена Крылова не сумела преодолеть квалификацию гонки на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх — 2026.

Согласно правилам, две лучшие спортсменки в каждом из восьми забегов проходят в следующий круг. Крылова выступила в седьмом забеге и оказалась четвертой. Показать более высокий результат спортсменке помешало падение на дистанции.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня на Олимпиаде, включая выступление российских шорт-трекистов.

Крылова — четырехкратная чемпионка России (2024, 2025), обладательница Кубка России (2025).

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Российская лыжница Дарья Непряева не сумела квалифицироваться в спринте на Олимпиаде.
 
