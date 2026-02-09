Размер шрифта
Гуменник застрял в пробке, чемпионка ОИ из США перенесла операцию: третий день Олимпиады

Олимпийские игры — 2026. День 3. ОНЛАЙН
Athit Perawongmetha/Reuters

В третий соревновательный день Олимпийских игр начинает выступление российская саночница Дарья Олесик. Кроме того, Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, выступит вместе с Глебом Смолкиным в ритм-танце под флагом Грузии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня, в который разыгрывается шесть комплектов наград.

11:10

Как тебе такое, Никита Кучеров? Оказывается, именно российский хоккеист виновен в гибели людей на СВО — в этом убежден Доминик Гашек.

«Благодаря решению IIHF об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживет остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду.

Однако, к сожалению, он может играть в НХЛ, которая стала рекламой СВО, где люди погибают и получают увечья. Из-за НХЛ Никита проживет остаток своей жизни, зная, что люди погибли из-за его игры в этой лиге», — написал Гашек в соцсетях.

Никита Кучеров
instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/tblightning
10:50

Сегодня вечером на Олимпиаде дебютирует 21-летняя саночница Дарья Олесик. в 19:00 она выступит в первой попытке, а в 20:35 — во второй.

IMAGO/kristen-images.com/Global Look Press
10:30

Одним из главных ньюсмейкеров Игр остается Петр Гуменник. Он встревожил поклонников рассказом о том, как добирался до Олимпийской деревни.
Его автобус застрял в пробке. Затем он продолжил движение, но — по встречной полосе на однополосной дороге. Словом, россиянин доехал до гостиницы намного позже, чем ожидалось, и с приключениями.

10:20

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы начинаем трансляцию событий третьего соревновательного дня Олимпийских игр в Италии. Сегодня начинает выступление на Играх саночница Дарья Олесик.
 
