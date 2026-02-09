Гуменник застрял в пробке, чемпионка ОИ из США перенесла операцию: третий день Олимпиады

11:10

Как тебе такое, Никита Кучеров? Оказывается, именно российский хоккеист виновен в гибели людей на СВО — в этом убежден Доминик Гашек.

«Благодаря решению IIHF об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживет остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду.

Однако, к сожалению, он может играть в НХЛ, которая стала рекламой СВО, где люди погибают и получают увечья. Из-за НХЛ Никита проживет остаток своей жизни, зная, что люди погибли из-за его игры в этой лиге», — написал Гашек в соцсетях.