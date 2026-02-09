Как тебе такое, Никита Кучеров? Оказывается, именно российский хоккеист виновен в гибели людей на СВО — в этом убежден Доминик Гашек.
«Благодаря решению IIHF об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживет остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду.
Однако, к сожалению, он может играть в НХЛ, которая стала рекламой СВО, где люди погибают и получают увечья. Из-за НХЛ Никита проживет остаток своей жизни, зная, что люди погибли из-за его игры в этой лиге», — написал Гашек в соцсетях.
Сегодня вечером на Олимпиаде дебютирует 21-летняя саночница Дарья Олесик. в 19:00 она выступит в первой попытке, а в 20:35 — во второй.
Одним из главных ньюсмейкеров Игр остается Петр Гуменник. Он встревожил поклонников рассказом о том, как добирался до Олимпийской деревни.
Его автобус застрял в пробке. Затем он продолжил движение, но — по встречной полосе на однополосной дороге. Словом, россиянин доехал до гостиницы намного позже, чем ожидалось, и с приключениями.
Доброе утро, уважаемые читатели! Мы начинаем трансляцию событий третьего соревновательного дня Олимпийских игр в Италии. Сегодня начинает выступление на Играх саночница Дарья Олесик.