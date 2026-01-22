В МИД сообщили об оказании содействия родственникам Свечникова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Генеральное консульство РФ в Стамбуле оказывает содействие родственникам российского пловца Николая Свечникова. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Сотрудники генконсульства также ведут работу с местными организациями, проводящими судебно‑медицинскую экспертизу, и судебными структурами, в которые поступил иск семьи Свечникова к организаторам заплыва по причине ненадлежащей организации мероприятия», — сказала Захарова.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела. Позднее в российском генконсульстве подтвердили, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, и выразили надежду на установление причин ухода под воду.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов.

