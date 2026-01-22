Размер шрифта
Стало известно, когда семье пловца Свечникова отдадут его тело

РИА: семья пловца Свечникова заберет тело после юридических процедур
Семья российского пловца Николая Свечникова репатриирует его тело на родину после завершения юридических процедур. Об этом РИА Новости сообщила родственница семьи Алена Караман.

«Мы сейчас занимаемся оформлением необходимых документов для репатриации тела, сможем забрать тело после завершения всех юридических процедур», — отметила она.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела. Позднее в российском генконсульстве подтвердили, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, и выразили надежду на установление причин гибели спортсмена.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов.

Ранее мать пловца Свечникова рассказала, где пройдут похороны спортсмена.

