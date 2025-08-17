«Никто не хочет смотреть это дерьмо»: как чеченец Чимаев стал новым чемпионом UFC

Чеченский боец Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил представителя ЮАР Дрикуса Дю Плесси и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Россиянин контролировал соперника в партере почти 22 минуты и установил новый рекорд UFC по количеству точных ударов за бой — 529. После боя Конор Макгрегор восхитился Чимаевым, но другой боец UFC Пауло Коста заявил, что «никто не хочет смотреть это дерьмо» и что «люди свистели на арене и в баре».

Чимаев победил Дю Плесси и установил абсолютный рекорд UFC

Чеченский боец Хамзат Чимаев уничтожил чемпиона UFC в среднем весе (до 83,9 кг) — Дрикуса Дю Плесси — и забрал его пояс, показав самое доминирующее выступление в истории.

Чимаев контролировал своего соперника в партере 21 минуту 40 секунд — при том, что весь бой длился 25 минут. За это время он нанес по африканцу 529 точных ударов — это новый абсолютный рекорд UFC.

Ни один боец в истории лиги ранее не наносил столько точных ударов в рамках одного поединка.

Кроме того, чеченский боец провел 12 успешных тейкдаунов. Для сравнения: Дю Плесси нанес всего 45 успешных ударов, смог провести один тейкдаун и контролировал Чимаева только 53 секунды.

В итоге судьи единогласно отдали победу 31-летнему бойцу из России — 50-44, 50-44, 50-44. Так Борз (по-чеченски — «волк», прозвище Чимаева) одержал свою 15-ю победу в ММА подряд, не потерпев ни одного поражения.

close Kamil Krzaczynski-Imagn Images/Reuters

Чимаев стал чемпионом UFC быстрее Хабиба Нурмагомедова и уже рвется в бой

Хамзату Чимаеву потребовалось провести девять поединков в UFC, чтобы завоевать чемпионский титул. Если измерять в годах, то весь путь занял пять лет и один месяц. Таким образом, Борз обогнал Хабиба Нурмагомедова, который добрался до чемпионства спустя шесть лет и два месяца в лиге (но тоже провел для этого девять поединков).

Чимаев стал шестым бойцом из России, который смог завоевать титул UFC.

До него это делали Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Петр Ян и Магомед Анкалаев.

После победы над Дю Плесси Чимаев заявил, что готов подраться снова уже спустя два месяца — на турнире UFC 321, который пройдет 25 октября в Абу-Даби.

«Я всегда готов. Травм нет, спасибо богу», — заявил Борз.

Президент UFC Дана Уайт поддержал желание Чимаева, который в данный момент представляет на международной арене ОАЭ.

«Следующий бой Чимаева? Я бы определенно подумал об Абу-Даби», — сказал глава UFC.

Макгрегор восхитился Чимаевым

Бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор поздравил Борза с завоеванием титула.

«Первый чемпион UFC из Чечни! Поздравляю!» — написал ирландец в соцсетях.

Еще один бывший двойной чемпион UFC — в легчайшем и наилегчайшем весе — Генри Сехудо заявил, что Чимаев еще нескоро отдаст свой пояс.

«Дрикус дрался с сердцем, но Хамзат Чимаев сейчас на другом уровне. Он вполне может стать чемпионом на долгие годы», — написал Сехудо.

close Kamil Krzaczynski-Imagn Images/Reuters

Были и критические отзывы. Так, бразильский боец UFC Пауло Коста написал, что ему было очень скучно смотреть поединок, в котором Чимаев удерживал Дю Плесси в партере почти 22 минуты.

«Никто не хочет смотреть это дерьмо, лол. Люди свистели на арене и в баре.

К черту этого скучного чеченца. Я лучше поиграю в покер», — написал Коста.

Однако сам Дю Плесси после поединка признался, что ему было отнюдь не скучно под таким контролем от Чимаева.

«У Хамзата просто невероятный контроль, — признал утративший свой титул боец. — У меня ничего не получалось. Теперь все мысли только о том, как бы вернуть пояс».

Чимаев стал представлять ОАЭ, но не забывает Россию

Новоиспеченный чемпион UFC — уроженец села Гвардейское Чеченской Республики. В 16 лет будущий чемпион UFC переехал в Швецию, которую представлял на международной арене, но в 2023 году решил перейти под флаг ОАЭ, а в феврале 2025 года получил гражданство этой страны.

Несмотря на все это, Чимаев часто навещает Чечню. Именно на родине он смог восстановиться после тяжелого коронавируса, который подкосил его здоровье настолько, что он официально объявил о завершении карьеры.

«Вроде медицина хорошая, но, когда меня лечили, вместе с тем и заставляли тренироваться. Мне сказали, что я уже могу работать, мы начали делать кардио.

Тогда уже почувствовал себя плохо: начался кашель с кровью. Я еще один в Лас-Вегас прилетел, пытался вылечиться, но никак не мог», — рассказывал Чимаев в интервью Sport24.

После этого последовало заявление об уходе из UFC. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров вскоре убедил бойца не принимать поспешных решений и приехать на реабилитацию в Грозный. Это сработало.

«Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ, — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте». — Напомнил, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить — миллионы болельщиков в России и мире! В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки».

«Допустил ошибку»: Чимаев после завоевания титула извинился перед президентом UFC Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, на пресс-конференции после победы... 17 августа 10:21

Чимаев смог полностью вылечиться в Чечне и вернулся в октагон, победив удушающим приемом Ли Цзинляна. После этого завершилась его темная полоса, и начался путь по восходящей — к титулу UFC.

Позже Борз благодарил Кадырова за спасение своей карьеры.

«Всегда рад приезжать домой. В прошлый раз, как мы знаем, я заболел и чуть не оставил спорт, но хорошо, что у нас есть такой глава — он помог мне вылечиться и идти дальше», — отметил Чимаев в соцсетях.