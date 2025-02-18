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Хоккеистов «Трактора» сняли с рейса из-за поведения

Mash: хоккеистов «Трактора» высадили из самолета из-за поведения
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Хоккеистов челябинского «Трактора», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сняли с рейса ХабаровскЧелябинск. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, все произошло на рейсе RA-73101 в 13:56 по Хабаровскому времени 17 февраля. Когда хоккеисты сели на чартерный борт, кто-то из игроков толкнул аварийную дверь самолета Boeing 738, из-за чего открылся аварийный люк на крыло. Сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. После инцидента хоккеистов высадили из самолета.

Лайнер был вынужден вернуться к месту стоянки, его вновь подготовили к полету. Через полтора часа хоккеистов все же допустили обратно на борт, и самолет вылетел в Челябинск.

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и местным «Амуром». Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу челябинских хоккеистов. «Трактор» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 80 баллов. Отрыв от второго места, на котором расположился «Салават Юлаев», пять очков.

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