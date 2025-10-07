18-летняя Андреева выругалась с использованием ненормативной лексики после поражения в Ухане

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева громко выругалась с использованием ненормативной лексики после поражения в матче 1/16 финала турнира в Ухане.

Россиянка проиграла со счетом 6:7, 6:3, 6:3.

Андреева была пятой сеянной турнира. Зигемунд не имела номер посева.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

