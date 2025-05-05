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Президент «Динамо-Владивосток» об избиении футболиста: мы все чуть-чуть стадные животные

Президент «Динамо-Владивосток» Сандлер не жалеет о драке с футболистом Мухиным
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sandleredik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер заявил, что не жалеет о том, что подрался в бане с футболистом владивостокского «Динамо» Антоном Мухиным, передает «Чемпионат».

«Мы все равно социальные существа. Чуть-чуть животные, стадные. Поэтому, конечно, он столкнулся с агрессивной обезьяной, которая показала, что такое то, то, то и то», — сказал Сандлер.

Также Сандлер отметил, что не бил Мухина кулаками.

«Мне не стыдно. Через меня проходит огромное количество молодых ребят, взрослых ребят. И ни один не скажет, что где-то я не проповедую правильные мужские ценности», — добавил Сандлер.

Информация об избиении появилась в СМИ 9 апреля. Игрок был госпитализирован, после чего написал на Сандлера заявление в полицию. Ранее обвиняемый уже был судим — его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за нецелевое использование бюджетных средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». В октябре 2017 года Сандлера отпустили по УДО.

Ранее избитый президентом «Динамо-Владивосток» футболист Мухин пошел на поправку.

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