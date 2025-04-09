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Ранее судимый президент футбольного клуба избил своего игрока

«Честность — не порок»: президент «Динамо-Владивосток» избил футболиста Мухина
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Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер и президент футбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер избил 19-летнего Антона Мухина, который выступает за команду на правах аренды. Об этом сообщает Telegram-канал «Честность — не порок».

Источник утверждает, что Сандлер не позволил Мухину сесть рядом с собой в парилке по причине того, что футболист не поздоровался. Позже он ударил его по лицу, а дождавшись на выходе из бани, нанес еще четыре удара, два из которых пришлись в голову.

Игрок был госпитализирован, ему поставлен диагноз «Сотрясение головного мозга. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб мягких тканей левой окологлазничной области».

Мухин написал на Сандлера заявление в полицию. Ранее он уже был судим — его обвиняли в нецелевом использовании средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». Его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а в октябре 2017 года отпустили по УДО.

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