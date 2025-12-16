На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кого Месси назвал лучшим футболистом 2025 года

Капитан сборной Аргентины Месси назвал Дембеле лучшим игроком 2025 года
true
true
true
close
Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшим игроком 2025 года форварда французского «ПСЖ» Усмана Дембеле. Информация об этом опубликована на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Месси поставил Дембеле на первое место, на второе — Килиана Мбаппе из «Реала», на третье — Ламина Ямаля из «Барселоны».

В расчет брались выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Участие в опросе принимали в том числе капитаны и главные тренеры национальных команд. Месси принял участие в опросе как капитан аргентинской национальной команды.

Дембеле был признан лучшим игроком 2025 года по версии ФИФА. В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладательницей бронзовых медалей. В прошедшем сезоне-2024/25 французский футболист, которому 28 лет, сыграл в 53 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 35 оформленных голов и 16 результативных передач.

Ранее был назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами