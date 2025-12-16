Стало известно, кого Месси назвал лучшим футболистом 2025 года

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшим игроком 2025 года форварда французского «ПСЖ» Усмана Дембеле. Информация об этом опубликована на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Месси поставил Дембеле на первое место, на второе — Килиана Мбаппе из «Реала», на третье — Ламина Ямаля из «Барселоны».

В расчет брались выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Участие в опросе принимали в том числе капитаны и главные тренеры национальных команд. Месси принял участие в опросе как капитан аргентинской национальной команды.

Дембеле был признан лучшим игроком 2025 года по версии ФИФА. В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладательницей бронзовых медалей. В прошедшем сезоне-2024/25 французский футболист, которому 28 лет, сыграл в 53 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 35 оформленных голов и 16 результативных передач.

Ранее был назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА.