Легенда сборной России заявил, что ушел бы из «ПСЖ» на месте Сафонова

Экс-футболист Жирков: на месте Сафонова я бы ушел из «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что ушел бы из французского «ПСЖ» на месте вратаря Матвея Сафонова, передает «РБ Спорт».

«Сафонов провел три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже 100% ушел бы из «ПСЖ». У меня такой характер, не могу я так, а какой у него — не знаю», — сказал Жирков.

13 декабря «ПСЖ» обыграл «Мец» в 16-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе команды третий раз подряд.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Ранее Сафонова замазали на групповом фото игроков «ПСЖ».