На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это невозможно»: экс-звезда «Зенита» не вернется в Россию

Агент Гарсия заявил, что возвращение Малкома в «Зенит» пока невозможно
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Малком не вернется в петербургский «Зенит» в ближайшее время. Об этом в комментарии Sport24 заявил агент игрока Луис Фернандо Гарсия.

«Малком любит Россию, но это невозможно. У него контракт с «Аль-Хилялем». Дело не в отсутствии интереса или чем-то подобном. Просто «Аль-Хиляль» не продает игрока», — отметил он.

7 июля в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома, который спустя время может перестать считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за наличия российского паспорта, который он получил за время выступления за петербургскую команду. Футболист может покинуть саудовский «Ал-Хиляль», за который сейчас выступает, в статусе свободного агента.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 22 миллионов евро.

Ранее Федор Смолов раскритиковал «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами