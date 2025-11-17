«Это невозможно»: экс-звезда «Зенита» не вернется в Россию

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Малком не вернется в петербургский «Зенит» в ближайшее время. Об этом в комментарии Sport24 заявил агент игрока Луис Фернандо Гарсия.

«Малком любит Россию, но это невозможно. У него контракт с «Аль-Хилялем». Дело не в отсутствии интереса или чем-то подобном. Просто «Аль-Хиляль» не продает игрока», — отметил он.

7 июля в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома, который спустя время может перестать считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за наличия российского паспорта, который он получил за время выступления за петербургскую команду. Футболист может покинуть саудовский «Ал-Хиляль», за который сейчас выступает, в статусе свободного агента.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 22 миллионов евро.

