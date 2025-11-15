На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Смолов раскритиковал «Зенит»

Экс-футболист Смолов подверг критике «Зенит»
true
true
true
close
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов раскритиковал в своем шоу SMOL FM петербургский «Зенит» за игру в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«Мне печально смотреть, что «Зенит» в какой-то момент принимает решение, выпуская Сашу [Соболева], просто грузить в штрафную, где «Крылья» обороняются всей командой. Вообще никакой вариативности, никакого разнообразия», — сказал Смолов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 14 баллов.

Ранее тренер «Зенита» обвинил состояние поля в потере очков в матче с «Крыльями Советов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами