Смолов раскритиковал «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов раскритиковал в своем шоу SMOL FM петербургский «Зенит» за игру в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«Мне печально смотреть, что «Зенит» в какой-то момент принимает решение, выпуская Сашу [Соболева], просто грузить в штрафную, где «Крылья» обороняются всей командой. Вообще никакой вариативности, никакого разнообразия», — сказал Смолов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 14 баллов.

Ранее тренер «Зенита» обвинил состояние поля в потере очков в матче с «Крыльями Советов».