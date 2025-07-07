«Зенит» может вернуть проданного за €60 млн Малкома бесплатно

Петербургский «Зенит» может бесплатно подписать контракт с бразильским нападающим Малкомом, который сейчас выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль». Об этом пишет журналист Луис Фабиани на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, Малком покинет клуб в статусе свободного агента. Новый тренер «Аль-Хиляля» Симоне Инзаги не заинтересован в услугах игрока из-за нескольких конфликтов. «Зенит» хочет вернуть Малкома, который спустя время может перестать считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за наличия российского паспорта, который он получил за время выступления за петербургскую команду.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 22 миллионов евро.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее «Зенит» проиграл «Балтике».