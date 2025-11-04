«Не заладились дела»: назван тренер, готовый возглавить «Спартак»

Бывший тренер московского «Динамо» Марцел Личка готов возглавить столичный «Спартак». Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

«В Турции у него дела не заладились, ну, окей. Сейчас ситуация такая, что он готов условно прийти в «Спартак»…Он готов прийти в «Спартак» при конкретном предложении, но я чувствую, что [Френсис] Кахигао (спортивный директор «Спартака». — «Газета.Ru») сделает все, чтобы он не пришел в клуб», — отметил он.

Личка тренировал «Динамо» с 2023 по 2025 год.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены. 4 ноября комментатор Константин Генич заявил, что вопрос со Станковичем уже решен.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее «Целе» сделали заявление по поводу возможного ухода тренера Альберта Риеры в «Спартак».