«Придется выплатить компенсацию»: клуб из Словении не хочет отпускать тренера в «Спартак»

В «Целе» сделали заявление по поводу возможного ухода тренера Риеры в «Спартак»
Philipp Kresnik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин заявил, что московский «Спартак» еще не делал никаких официальных предложений по поводу главного тренера словенского клуба Альберта Риеры. Его слова приводит Х-аккаунт Sporx.

«У Альберта Риеры с нами действующий контракт. Если «Спартак» хочет его пригласить, клубу придется выплатить компенсацию, которую мы установим. На данный момент переход Риеры в другую команду не рассматривается — мы лидируем в чемпионате и играем в Лиге конференций», — заявил он.

Информация о желании «Спартака» сделать Риеру главным тренером появилась 3 ноября. 43-летний Риера, чей контракт с «Целе» действует до конца сезона, также интересует загребское «Динамо» и белградскую «Црвену Звезду». В прошлом сезоне под его руководством словенский клуб вышел в четвертьфинал Лиги конференций и выиграл национальный кубок.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее экс-наставник «Спартака» назвал своих кандидатов на роль главного тренера клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
