«Вопрос решен»: комментатор «Матч ТВ» намекнул на будущее Станковича в «Спартаке»

Комментатор Генич заявил, что вопрос по Станковичу в «Спартаке» уже решен

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!» указал, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в скором времени покинет свой пост.

«Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все его окружение, знают внутри «Спартака». Все знают, что по Станковичу вопрос решен», — рассказал он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее «Целе» сделали заявление по поводу возможного ухода тренера Альберта Риеры в «Спартак».