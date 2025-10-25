В «Оренбурге» назвали ключевую причину поражения 0:6

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда смогла быстро оправиться от поражения «Зениту» в кубковом матче на этой неделе. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Игра прошла 22 октября на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 0:6.

«Мы задействовали довольно большую группу молодых игроков, всем хотелось проявить себя, поэтому мы дали такую возможность. Раннее удаление лишило нас того плана, который мы бы хотели использовать в игре с «Зенитом». Я сказал парням, что такое случается, но, понятно, что мы не должны проигрывать с таким результатом. Хорошо, что это случилось в кубковом матче, где мы не решали никаких турнирных задач — если уж и проигрывать так, то лучше это делать в таких играх», — заявил Ахметзянов.

Встреча «Спартак» — «Оренбург», которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

