В «Спартаке» назвали проблему победы над «Оренбургом»

Станкович назвал нехватку энергии проблемой после победы над «Оренбургом» в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» заявил, что команда могла провести игру лучше. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня я не увидел энергии на поле от футболистов, которая необходима для того, чтобы бороться за высокие места», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

