Депутат Свищев: в украинском спорте полнейшая цензура, это не вписывается ни в какие рамки

Депутат Свищев заявил о цензуре в украинском спорте
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал историю вокруг украинского футболиста Ефима Конопли, которого раскритиковали на родине за то, что он поставил лайк под видео с Владимиром Жириновским, передает Sport24.

«В украинском спорте полнейшая цензура, такое не вписывается ни в какие разумные рамки. Лучше бы занимались развитием футбола, а не слежкой за своими же игроками», — сказал Свищев.

В сентябре 2025 года активные болельщики киевского «Динамо» начали угрожать румынскому новичку Владиславу Блэнуцэ.

История началась с того, что нападающий публиковал в TikTok видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева, также в его аккаунте были материалы, в которых превозносилась советская и российская культура. Кроме того, жена футболиста в своих соцсетях восхваляла президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении флага паралимпийцам.

