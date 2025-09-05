«Извинения в одно место»: фанаты киевского «Динамо» угрожают новичку клуба из-за России

Активные болельщики киевского «Динамо» начали угрожать румынскому новичку Владиславу Блэнуцэ.

Ультрас «Динамо» в соцсетях опубликовали видео, на котором фотография футболиста используется в качестве мишени для стрельбы. Подпись к видео гласит: «Ваши извинения в одно место, этому черту в Киеве жизни не будет...»

История началась с того, что нападающий публиковал в TikTok видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева, также в его аккаунте были материалы, в которых превозносилась советская и российская культура. Кроме того, жена футболиста в своих соцсетях восхваляла президента РФ Владимира Путина.

После объявления о переходе в киевский клуб, его аккаунт обнаружили украинские фанаты, которые оказались недовольны контентом, который производит футболист, они стали писать большое количество гневных сообщений. Игрока обвинили в любви к России и советовали ему перейти в самарские «Крылья Советов», где он сможет лучше адаптироваться из-за знания русского языка.

После первой волны хейта «Динамо» опубликовало ролик с футболистом, где игрок заявил, что гордится тем фактом, что будет играть на Украине.

Ранее в киевском «Динамо» сделали заявление о сложившейся ситуации.