В России заявили о перспективах фигуристки Горбачевой войти в сезон лидером

Обозреватель Вайцеховская: фигуристка Горбачева может войти в сезон лидером
Сергей Бобылев/РИА Новости

Фигуристка Алина Горбачева по итогам контрольных прокатов в Санкт-Петербурге сделала серьезную заявку на то, чтобы войти в сезон лидером во всех отношениях. Об этом RT заявила обозреватель Елена Вайцеховская.

«Несмотря на недавний комментарий Этери Тутберидзе о том, что замена Аделии Петросян перед олимпийской квалификацией в Пекине оказалась невозможной, поскольку запасная девочка готова была еще хуже, Алина продемонстрировала в Санкт-Петербурге очень неплохую форму», — сказала эксперт.

По ее словам, сравнивать фигуристок в рамках контрольных прокатов не стоит. Она напомнила, что на Петросян в сентябре была возложена сильная нагрузка. При этом Вайцеховская отметила, что Горбачева может представлять угрозу для соперниц в случае замены тройного сальхова на четверной в произвольной программе.

27 сентября Алина Горбачева заявила, что была готова заменить Аделию Петросян в отборе к Олимпийским играм 2026 года.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее Петросян призналась, что в отчаянии хотела пропустить отбор на Игры.

