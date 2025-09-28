Фигуристка Петросян: я была в отчаянии

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заявила, что была готова сняться с квалификационного турнира Олимпийских игр. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По ее словам, изменить решение ей помогли близкие люди.

«Пришли люди, которые со мной поговорили и сказали, что это даже не обсуждается, что [в случае отказа] буду об этом жалеть. Когда ты в таком отчаянии, ты не слушаешь. Сейчас понимаю, если бы я там не выступила и не получила бы квоту, было бы плохо», — заявила спортсменка.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее сообщалось, что Алина Горбачева была готова заменить Аделию Петросян в отборе на Олимпиаду.