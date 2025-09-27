Российская фигуристка была готова заменить Петросян в отборе к Олимпиаде

Фигуристка Горбачева была готова заменить Петросян в отборе к Олимпиаде

Фигуристка Алина Горбачева заявила, что была готова заменить Аделию Петросян в отборе к Олимпийским играм 2026 года, передает РИА Новости.

«Если бы сказали выступать, я бы, конечно, выступила», — сказала Горбачева.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

