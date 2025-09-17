Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль

Сборная Испании по футболу может бойкотировать предстоящий чемпионат мира, если туда отберется сборная Израиля. Об этом в интервью Marca заявил член Конгресса депутатов Испании Пачи Лопес.

По его словам, данное решение может быть принято в случае, если ситуация в секторе Газа не изменится к старту мундиаля.

»Израиль ведет наземные боевые действия в секторе Газа, и на это нужно отреагировать. Испанское общество в подавляющем большинстве не потерпит, чтобы сообщения, которые мы видим изо дня в день во всех новостных лентах любых СМИ, сопровождались нашим молчаливым соучастием», — заявил Лопес.

После сентябрьских матчей отборочного турнира ЧМ-2026 обе команды сохраняют шансы на поездку в Северную Америку, где пройдет финальная часть — израильятне занимают третье место в группе I в отборе на ЧМ-2026, набрав девять очков в пяти матчах. Испания лидирует в группе E с шестью очками после двух игр.

16 сентября минобороны Испании разорвало все контракты с израильскими компаниями после аннулирования двух крупных проектов общей стоимостью почти €1 млрд. Источники ведомства сообщили о завершении плана технологического разрыва в военной сфере с Израилем, что повлечет замену его продукции на решения испанских и европейских компаний.

