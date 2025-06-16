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Израильские гимнастки не выступят на чемпионате мира из-за соображений безопасности

Израильские гимнастки не смогут принять участия в юниорском чемпионате мира
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israelgymnastics/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женская сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на юниорском чемпионате мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Израиля (IGF).

В Израиле отменили выезд сборной из-за соображений безопасности и закрытого воздушного пространства.

«Элис Розенберг, София Гендлин и Ребекка Миллер — три гимнастки, которые должны были с честью представлять Израиль, но остаются дома, несмотря на инвестиции, долгую подготовку и большое ожидание этого момента. У вас был потрясающий сезон, и мы все ждали и надеялись увидеть вас на самой большой сцене в этом году», — указано в сообщении.

Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике состоится в болгарской Софии с 18 по 22 июня.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю.

Ранее стало известно, что футболист российского клуба застрял в Иране.

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