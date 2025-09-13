«Приходят временщики»: экс-гендиректор «Спартака» о роли воспитанников

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин объяснил, почему в составе красно-белых и петербургского «Зенита» воспитанники не играют ключевые роли. Его слова приводит Legalbet.

«Потому что «Спартаку» и «Зениту» нужно быть чемпионами здесь и сейчас. «Краснодар» потратил слишком много денег и времени, чтобы стать чемпионом. А в целом в «Спартак» сегодня приходят временщики — иностранные тренеры и футболисты. Нет такого, что приходит тренер, и думает, что в этом году может занять третье место, воспитает молодых мальчишек, чтобы через пару лет стать чемпионом», — отметил он.

13 сентября «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» расположился на седьмой позиции, набрав 12 очков. В следующем матче национального первенства «Спартак» дома примет самарские «Крылья Советов» 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

