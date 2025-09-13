Стало известно, за что удалили тренера «Спартака» Станковича

Тренер «Спартака» Станкович был удален за нецензурные слова в адрес арбитра

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо». Об этом пишет Telegram-канал «Срочный спорт» со ссылкой на протокол поединка.

Тренер «Спартака» по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио получил красную карточку за выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере.

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку.

Как указывает Telegram-канал «Первый спорт», главный тренер «Спартака» в обращении к арбитру использовал слова «путана» и «сука». Специалиста пришлось уводить в подтрибунное помещение сразу нескольким людям. Если будет доказано, что оскорбления были использованы в адрес Егорова, то Станковичу грозит дисквалификация.

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка

Ранее в «Спартаке» объяснили ругань главного тренера.