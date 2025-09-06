Генпрокуратура не остановит проверку экс-звезды «Зенита» после его извинений

Генпрокуратура продолжить проверку бывшего футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо после его слов про СВО и может учесть его раскаянье. Об этом в комментарии РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Если сейчас его слова искренни и не расходятся с делом, при рассмотрении запроса в Генпрокуратуру это будет учитываться. Для нас самое главное, чтобы люди, получившие российское спортивное гражданство, соответствовали нашим законам», — заявил Свищев.

Бразилец, который во время игры за «Зенит» получил российское гражданство, в недавнем интервью сообщил, что одной из причин его ухода стала СВО. Он подчеркнул, что на российский футбол в мире и раньше не обращали большого внимания, а после 2022 года ситуация стала еще хуже.

5 сентября появилась информация, что слова игрока про СВО проверит Генпрокуратура. 6 сентября в СМИ было опубликовано открытое письмо игрока, в котором он заявил, что никогда не критиковал Россию.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. За это время он провел за команду 124 матча во всех турнирах и забил 21 мяч. В составе сине-бело-голубых трижды стал чемпионом России. В настоящий момент бразильский полузащитник выступает за катарский «Аль-Садд».

Ранее в «Зените» оправдали Клаудиньо за слова о России.