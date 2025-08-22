«Хотел уехать»: звезда «Зенита» Клаудиньо заявил, что ушел из клуба из-за СВО

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» бразилец Клаудиньо признался, что покинул клуб в том числе из-за начала специальной военной операции России на Украине. Его слова приводит издание Flashscore.

«Я действительно хотел уехать, но не из-за чего-то, связанного с клубом. Просто я чувствовал, что мне нужно больше внимания. И до этого люди не особо обращали внимание на Россию, а когда началась специальная военная операция, стало еще хуже», — указал он.

Футболист подчеркнул, что после начала СВО атмосфера изменилась, и упомянул своих друзей, игравших на Украине.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В сезоне-2024/24 Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

В феврале 2023 года Клаудиньо и еще один бразилец Малком, который также играл в петербургском клубе, получили гражданство Российской Федерации.

Ранее бывший российский футболист объяснил неудачный старт «Зенита».