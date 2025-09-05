Генпрокуратура проверит экс-звезду «Зенита» из-за высказывания про СВО

Генпрокуратура даст правовую оценку высказываниям получившего российское гражданство бывшего футболиста петербургского «Зенита» бразильца Клаудиньо об СВО. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии РИА Новости.

«Только сегодня получил ответ от Генеральной прокуратуры. Сказано, что сейчас они будут разбираться, дадут этому оценку и, если в его высказываниях будут выявлены противозаконные действия, примут меры в соответствии с законодательством», — сказал Свищев.

Бразилец в недавнем интервью сообщил, что одной из причин его ухода стала СВО. Он подчеркнул, что на российский футбол в мире и раньше не обращали большого внимания, а после 2022 года ситуация стала еще хуже.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. За это время он провел за команду 124 матча во всех турнирах и забил 21 мяч. В составе сине-бело-голубых трижды стал чемпионом России. В настоящий момент бразильский полузащитник выступает за катарский «Аль-Садд».

Ранее в «Зените» оправдали Клаудиньо за слова о России.