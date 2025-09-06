Экс-звезда «Зенита» объяснился за скандальные слова про СВО

Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо о словах про СВО: я никогда не критиковал Россию

Бывший футболист петербургского «Зенита» Клаундиньо объяснился за свои слова про уход из клуба на фоне СВО и отметил, что никогда не хотел покидать команду именно из-за политических проблем. Его письмо приводит «Спорт-Экспресс».

«Я сказал, что, когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию», — подчеркнул он.

Бразилец, который во время игры за «Зенит» получил российское гражданство, в недавнем интервью сообщил, что одной из причин его ухода стала СВО. Он подчеркнул, что на российский футбол в мире и раньше не обращали большого внимания, а после 2022 года ситуация стала еще хуже.

5 сентября появилась информация, что слова игрока про СВО проверит Генпрокуратура.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. За это время он провел за команду 124 матча во всех турнирах и забил 21 мяч. В составе сине-бело-голубых трижды стал чемпионом России. В настоящий момент бразильский полузащитник выступает за катарский «Аль-Садд».

Ранее в «Зените» оправдали Клаудиньо за слова о России.