15-летний чемпион готов покинуть США ради России

Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин рассказал в интервью «Газете.Ru», что популярный франко-американский скейтбордист Джулиан Аглиарди, проживающий в Калифорнии, может сменить спортивное гражданство и начать выступать за Россию.

В августе 2025 года Аглиарди прилетел в Москву и принял участие в турнире Grand Skate Tour, организованном Федерацией скейтбординга России. 15-летний спортсмен одержал победу, а после турнира его отец и по совместительству тренер признался, что у них есть проблемы в отношениях с Федерацией скейтбординга Франции.

«Появились ли новые кандидаты, которые хотели бы выступать за сборную России? Я разговаривал с папой Джулиана Аглиарди, который находится, как это ни странно, в довольно сложных отношениях с руководством французской федерации, несмотря на то что Джулиан — это действительно дарование… — рассказал Илья Вдовин. — Мы давно не видели такого, чтобы европеец в 15 лет врывался на подиумы по всему миру. Но в сборной Франции сейчас нет места для еще одного человека: у них достаточно много титулованных райдеров, к которым приковано все внимание. Поэтому Джулиана отсоединили от сборной Франции».

Вдовин подчеркнул, что семья Аглиарди «абсолютно лояльна к России». Отец и сын приезжали вместе на Игры будущего, которые состоялись в Казани в 2024 году, а теперь решили принять участие в Grand Skate Tour.

15-летний скейтбордист подписал спонсорские контракты со многими известными компаниями, включая Nike, но все равно не боится приезжать в Россию на турниры, несмотря на осуждающие комментарии в соцсетях.

«Мне, конечно, было бы очень интересно пройти такой опыт и приобрести новых граждан Российской Федерации, которым здесь по-настоящему нравится и которые принесут России большую пользу», — сказал Илья Вдовин.

Grand Skate Tour стал самым масштабным международным турниром по олимпийскому виду спорта, проведенным в России в 2025 году. В нем приняли участие спортсмены из 64 стран, включая США и европейские государства.

Ранее желание выступать за сборную России выражал финалист Олимпийских игр из Аргентины Матиас дель Ольо. Также за сборную России уже выступает американец Ивон Мартинез.

